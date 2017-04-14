Предоставление пожизненно осужденным права на длительное свидание одобрило Правительство РФ

21:55, 14 апреля 2017, ПАИ

13 апреля Правительство Российской Федерации одобрило подготовленный Минюстом России проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», который предусматривает предоставление осужденным к пожизненному лишению свободы права на длительное свидание, не дожидаясь истечения 10 лет с момента заключения. Об этом сообщается на сайте министерства.

В соответствии с Постановлением должны быть установлены условия и определен порядок реализации указанными лицами права иметь одно длительное свидание в год с супругом, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а с разрешения начальника исправительного учреждения – с иными лицами.

Законопроект также предусматривает установление права осужденных к пожизненному лишению свободы, содержащихся в строгих условиях отбывания наказания в колонии особого режима, на одно длительное свидание в течение года.