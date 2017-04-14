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Политика

Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом

В 2016 году доход президента РФ Владимира Путина составил 8 млн 858 тыс. рублей. Такие сведения опубликованы 14 апреля на сайте Кремля, пишет interfax.ru. В 2015 году глава государства заработал 8 млн 891 тыс. рублей.

Как и в прошлые годы, в собственности у Владимира Путина находится земельный участок площадью 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м. и гараж, а в пользовании - квартира в 153 кв. м. и гаражное место. Также в декларации о доходах указано, что президент владеет ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нивой" и автомобильным прицепом "Скиф".

Кроме того, о своих доходах отчитались члены правительства. В частности, доходы премьера Дмитрия Медведева в 2016 году незначительно снизились и составили более 8,5 миллионов рублей.

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