Активисты ОНФ помогли убрать ещё 4 несанкционированных свалки в Пскове

09:03, 15 апреля 2017, ПАИ

Псковские активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) помогли убрать ещё 4 несанкционированных свалки в черте областного центра, которые были отмечены гражданами на интерактивной карте проекта «Генеральная уборка». После обращения общественников в региональное управление Роспотребнадзора, областной госкомитет по строительству и ЖКХ, а также к главе администрации Пскова и в прокуратуру города свалки были ликвидированы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, ранее в региональное отделение движения обратились жители Пскова, которые сообщили о несанкционированной свалке в черте города на окраине деревни Павшино. Там среди бытового мусора было набросано большое количество автомобильных покрышек. Еще одна свалка бытового мусора площадью не менее 30 м2 была о между улицами Техническая и Снятная в районе Чертова ручья. На интерактивной карте псковичи отметили также свалку бытового мусора, в том числе с отходами пластиковой упаковки и стекла, на улице Инженерная у дома №12 площадью 60 м2.

Наконец, в микрорайоне Любятово, в границах улицы Николая Васильева и деревни Савохново, была выявлена территория, где мусор разбросан локально на площади около 60 м2: в нескольких кучах был складирован строительный мусор в мешках, пластик, стекло, бытовые отходы.

«4 очередные мусорные свалки ликвидированы. В целом за 2 месяца реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» нам удалось добиться ликвидации 11 несанкционированных мусорных свалок, - отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Елизаров. - Все выявленные свалки, отмеченные на интерактивной карте, находятся у нас на контроле. Задача регионального отделения «Народного фронта» – добиться их уборки. К сожалению, причины возникновения таких свалок и навалов мусора – в самих гражданах, которые выбрасывают мусор в несанкционированном месте, поэтому необходимо уделять серьезное внимание профилактике распространения таких негативных действий, как загрязнение мусором лесных территорий, сельхозземель, прибрежных полос водных объектов. Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля за санитарным состоянием региона».