0
09:03
Активисты ОНФ помогли убрать ещё 4 несанкционированных свалки в Пскове
19:54
Закононопроект о сохранении муниципальных аптек приняла в первом чтении Госдума
18:15
Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
17:35
Мужчина на кухне - 2.0. № 9: Шоу-бизнес-ланч (ФОТО, ВИДЕО)
14:59
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
13:16
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
11:59
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Активисты ОНФ помогли убрать ещё 4 несанкционированных свалки в Пскове

Псковские активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) помогли убрать ещё 4 несанкционированных свалки в черте областного центра, которые были отмечены гражданами на интерактивной карте проекта «Генеральная уборка». После обращения общественников в региональное управление Роспотребнадзора, областной госкомитет по строительству и ЖКХ, а также к главе администрации Пскова и в прокуратуру города свалки были ликвидированы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, ранее в региональное отделение движения обратились жители Пскова, которые сообщили о несанкционированной свалке в черте города на окраине деревни Павшино. Там среди бытового мусора было набросано большое количество автомобильных покрышек. Еще одна свалка бытового мусора площадью не менее 30 м2 была о между улицами Техническая и Снятная в районе Чертова ручья. На интерактивной карте псковичи отметили также свалку бытового мусора, в том числе с отходами пластиковой упаковки и стекла, на улице Инженерная у дома №12 площадью 60 м2.

Свалка возле деревни Павшино

Наконец, в микрорайоне Любятово, в границах улицы Николая Васильева и деревни Савохново, была выявлена территория, где мусор разбросан локально на площади около 60 м2: в нескольких кучах был складирован строительный мусор в мешках, пластик, стекло, бытовые отходы.

Свалка в Любятово

«4 очередные мусорные свалки ликвидированы. В целом за 2 месяца реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» нам удалось добиться ликвидации 11 несанкционированных мусорных свалок, - отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Елизаров. - Все выявленные свалки, отмеченные на интерактивной карте, находятся у нас на контроле. Задача регионального отделения «Народного фронта» – добиться их уборки. К сожалению, причины возникновения таких свалок и навалов мусора – в самих гражданах, которые выбрасывают мусор в несанкционированном месте, поэтому необходимо уделять серьезное внимание профилактике распространения таких негативных действий, как загрязнение мусором лесных территорий, сельхозземель, прибрежных полос водных объектов. Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля за санитарным состоянием региона».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Активисты ОНФ помогли убрать ещё 4 несанкционированных свалки в Пскове
15 апреля 2017
Активисты ОНФ помогли убрать ещё 4 несанкционированных свалки в Пскове
Закононопроект о сохранении муниципальных аптек приняла в первом чтении Госдума
14 апреля 2017
Закононопроект о сохранении муниципальных аптек приняла в первом чтении Госдума 1
Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
14 апреля 2017
Снег и до +7 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 15 апреля
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
14 апреля 2017
Определена программа кулинарных и творческих мастер-классов на выставке «Время отдыхать» в Пскове
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
14 апреля 2017
С горохом и ситом спустились в подземелье Покровской башни будущие псковские экскурсоводы
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
14 апреля 2017
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017» 11
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
14 апреля 2017
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию 10
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
14 апреля 2017
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова 1

Идет загрузка...