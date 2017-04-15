США испытали без заряда новую ядерную бомбу с помощью истребителя F-16

09:22, 15 апреля 2017, ПАИ

В пятницу, 14 апреля, на полигоне в Неваде департамент энергетики США по ядерной безопасности совместно с американскими ВВС завершили первый квалификационный летный тест новой ядерной бомбы B61-12. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Национальной администрации по ядерной безопасности США, испытательная установка без заряда была сброшена с истребителя F-16. В ходе испытания были оценены как неядерные функции оружия, так и способность самолета поставлять оружие.

Отметим, ранее бомбу трижды испытывали в 2015 году. Нынешний тест является первым в новой серии испытаний, которая будет проводиться в течение следующих трех лет, чтобы квалифицировать B61-12.

Отметим, ядерная бомба B61 была разработана в 1963 году. Нынешняя модификация — уже 12-я по счету. В случае успешных испытаний ей заменят четыре более старых модификации бомбы B61 в ядерном арсенале страны. Первый готовый образец планируется завершить к марту 2020 года.