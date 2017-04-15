Псковское УГИБДД призвало водителей и пешеходов быть бдительными из-за прогнозируемого ухудшения погоды

10:51, 15 апреля 2017, ПАИ

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, в частности, из-за ночных заморозков, псковское управление ГИБДД призвало водителей и пешеходов быть бдительными.

«Водители, помните о необходимости заранее притормаживать возле пешеходных переходов, перед поворотами и перекрестками. Двигайтесь с той скоростью, которая позволяет вам полностью контролировать транспортное средство. Она должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», - говорится в обращении госавтоинспекции, размещённом на сайте псковского УМВД.

Соответствующие рекомендации даны и пешеходам: «Помните, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Исключите выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю вас заметить. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

Кроме того, сотрудники ГИБДД обращаются к родителям маленьких детей: «Проведите со своим ребенком беседу о правилах безопасного поведения на улице прежде, чем он пойдет в школу или на прогулку. При перевозке детей в автомобиле используйте детские удерживающие устройства».