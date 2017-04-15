Псковский отдел МВД продолжает розыск пропавшего минувшей весной беззубого мужчины
Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает разыскивать Петра Петровича Дика, 1965 года рождения. Как сообщил Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, мужчина пропал без вести на территории областного центра в мае 2016 года.
Приметы пропавшего: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза голубые, нос прямой. Размер обуви 43-44.
Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом либо астмой.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Петра Дика, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные телефоны: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89 или 02.