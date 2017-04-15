Псковский отдел МВД продолжает розыск пропавшего минувшей весной беззубого мужчины

11:24, 15 апреля 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает разыскивать Петра Петровича Дика, 1965 года рождения. Как сообщил Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, мужчина пропал без вести на территории областного центра в мае 2016 года.

Приметы пропавшего: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза голубые, нос прямой. Размер обуви 43-44.

Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом либо астмой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Петра Дика, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные телефоны: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89 или 02.