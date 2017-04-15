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Общество

Через Псков пройдёт велопробег по городам России и Белоруссии в честь сразу нескольких знаменательных дат

Через Псков пройдёт велопробег по городам России и Республики Беларусь «Спасибо за Победу — мы есть, потому что они были!». Акция, в которой принимают участие 36 велосипедистов, посвященна сразу нескольким знаменательным датам: 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 25-летию Российской Ассоциации Героев, году Российской космонавтики и 90-летию ДОСААФ России, сообщает департамента по физической культуре и спорту Новгородской области.

Велопробег стартовал 12 апреля в Москве. Его участники уже побывали в Твери, Торжке и Вышнем Волочке.

Сегодня, 15 апреля, они прибывают в Великий Новгород, откуда двинутся в Мясной Бор, где состоится митинг памяти павших в Великой Отечественной войне.

Затем маршрут пробега пройдет через Санкт-Петербург, Лугу, Псков, Хатынь, Минск, Смоленск, Калугу, Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону. Финиширует акция 9 мая в Таганроге.

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