Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии

11:47, 15 апреля 2017, ПАИ

32-летний житель Псковской области, управлявший грузовиком DAF с прицепом, накануне, 14 апреля, попал в смертельное ДТП в Медвежьегорском районе Карелии.

Как сообщают со ссылкой на местные ГИБДД и МЧС карельские СМИ, около 22:23 на 646 км федеральной автодороги «Кола» DAF псковича столкнулся с ещё одним грузовиком – МАЗом с прицепом, которым управлял 52-летний житель Муезерского района Карелии.

В результате водитель МАЗа погиб на месте, водитель DAF и пассажир МАЗа получили ранения и были госпитализированы в ЦРБ Меджвежьегорска. При этом одного из пострадавших спасателям пришлось извлекать из покорёженной фуры при помощи спецтехники.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.