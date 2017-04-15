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Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии

32-летний житель Псковской области, управлявший грузовиком DAF с прицепом, накануне, 14 апреля, попал в смертельное ДТП в Медвежьегорском районе Карелии.

Как сообщают со ссылкой на местные ГИБДД и МЧС карельские СМИ, около 22:23 на 646 км федеральной автодороги «Кола» DAF псковича столкнулся с ещё одним грузовиком – МАЗом с прицепом, которым управлял 52-летний житель Муезерского района Карелии. 

В результате водитель МАЗа погиб на месте, водитель DAF и пассажир МАЗа получили ранения и были госпитализированы в ЦРБ Меджвежьегорска. При этом одного из пострадавших спасателям пришлось извлекать из покорёженной фуры при помощи спецтехники.  

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.

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