16 апреля в Псковской области ожидаются ночные заморозки, мокрый снег и дождь
В воскресенье, 16 апреля, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно прогнозу, ночью температура будет колебаться от -1 до -6 градусов, днём – от +1 до +6.
Ветер будет дуть северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление будет низким.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.