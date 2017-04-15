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16 апреля в Псковской области ожидаются ночные заморозки, мокрый снег и дождь

В воскресенье, 16 апреля, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, ночью температура будет колебаться от -1 до -6 градусов, днём – от +1 до +6.

Ветер будет дуть северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

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