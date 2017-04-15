Пострадавший от детонации взрывного устройства петербургский студент изготовил бомбу самостоятельно

13:49, 15 апреля 2017, ПАИ

17-летний студент одного из петербургских вузов, который в четверг, 13 апреля, получил тяжелые травмы от детонации в руках самодельного взрывного устройства, изготовил его самостоятельно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на петербургское главное следственное управление Следственного комитета России.

Установлено, что подросток увлекался химией. По месту его жительства уже прошёл обыск, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Напомним, инцидент произошёл около 18:40 13 апреля возле дома №4 по проспекту Кима в Санкт-Петербурге. В результате молодой человек получил травмы обоих рук, одну из кистей в результате пришлось ампутировать.