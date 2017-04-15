В Великолукском районе в суд направлено дело о краже из деревенского дома

13:58, 15 апреля 2017, ПАИ

Великолукские следователи направил в суд уголовное дело по обвинению 20-летнего мужчины, который подозревается в похищении имущества из жилого дома в деревне Сафоново Великолукского района 13 января 2017 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, из дома были похищены цифровой приёмник, спиртные напитки и продукты питание.

Подозреваемый был задержан в кратчайший срок. Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательная база, проведены криминалистические экспертизы.

Молодой человек в ходе проведения следственных действий подробно рассказал о совершенном преступлении. Благодаря проведенной работе обвиняемый возместил потерпевшей ущерб в полном объеме.