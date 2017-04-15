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17 апреля «Псков-747» проведёт домашнюю встречу с московским «Солярисом»

В понедельник, 17 апреля, футбольный клуб «Псков-747» в рамках 19 тура Первенства Росси по футболу 2016/17 годов среди команд ПФЛ в группе «Запад» проведёт домашний матч против московского «Соляриса». Игра начнётся в 17:00.

Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе псковского клуба Андрей Лупанов, в первом круге «Солярис» победил на своём поле «Псков-747» со счётом 4:0.

Сейчас московский клуб претендует на попадание в тройку призёров, расположившись на 4-й строчке в турнирной таблице. Между тем псковская команда с 21 очком после 18 туров занимает 8-е строчку. При этом разрыв с 4-м местом составляет 7 очков. 

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