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Общество

Программа для отслеживания перемещения псковских автобусов находится на этапе отладки

Программный комплекс для отслеживания перемещения псковских автобусов в реальном времени находится в стадии отладки. Об этом в ответ на вопрос одного из посетителей форума на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» сообщил модератор.

Напомним, 1 февраля директор транспортного предприятия Александр Гизбрехт заявлял, что уже к конце зимы псковичи должны были получить возможность отслеживать передвижение городского транспорта и уточнять время прибытия автобусов к той или иной остановке с помощью приложения для смартфонов. 

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