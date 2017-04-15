Программа для отслеживания перемещения псковских автобусов находится на этапе отладки

14:27, 15 апреля 2017, ПАИ

Программный комплекс для отслеживания перемещения псковских автобусов в реальном времени находится в стадии отладки. Об этом в ответ на вопрос одного из посетителей форума на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» сообщил модератор.

Напомним, 1 февраля директор транспортного предприятия Александр Гизбрехт заявлял, что уже к конце зимы псковичи должны были получить возможность отслеживать передвижение городского транспорта и уточнять время прибытия автобусов к той или иной остановке с помощью приложения для смартфонов.