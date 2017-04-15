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Общество

Главный инспектор МВД России провёл приём граждан в Пскове

Сегодня, 15 апреля, в ходе планового инспектирования УМВД России по Псковской области руководитель комиссии – главный инспектор МВД генерал-майор полиции Сергей Басак провел в Пскове прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

Жители Псковской области обратились к главному инспектору с вопросами о работе полиции по расследованию преступлений, охране общественного порядка и противодействию коррупции. По всем поступившим обращениям граждан будут проведены соответствующие проверки и подготовлены ответы.

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