Главный инспектор МВД России провёл приём граждан в Пскове

14:33, 15 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 15 апреля, в ходе планового инспектирования УМВД России по Псковской области руководитель комиссии – главный инспектор МВД генерал-майор полиции Сергей Басак провел в Пскове прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

Жители Псковской области обратились к главному инспектору с вопросами о работе полиции по расследованию преступлений, охране общественного порядка и противодействию коррупции. По всем поступившим обращениям граждан будут проведены соответствующие проверки и подготовлены ответы.