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Общество

В Иерусалиме благодатный огонь передали в лападах делегации, которая доставит его в Москву

Сегодня, 15 апреля, в Великую субботу для православных христиан накануне Пасхи, в Иерусалиме в храме Гроба Господня произошло сошествие благодатного огня. Как сообщает «РИА Новости», патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву.

Сегодня вечером благодатный огонь будет доставлен в аэропорт «Внуково», откуда его привезут на праздничную ночную службу в Храм Христа Спасителя.

В составе делегации Фонда Андрея Первозванного более 100 человек. Это политики, бизнесмены, журналисты и деятели культуры, в том числе официальный представитель российского МИДа Мария Захарова и актёр Андрей Мерзликин.

Отметим, благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и является святыней для верующих.

Напомним, в этом году православные и католики будут праздновать Пасху в один день. 

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