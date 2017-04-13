В заповеднике «Михайловском» открылась выставка иллюстраций к литературным шедеврам белорусских графиков

15:25, 15 апреля 2017, ПАИ

В музее-заповеднике «Михайловское» открылась выставка иллюстраций к литературным шедеврам белорусских графиков из собрания Полоцкого музея-заповедника.

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе пушкинского заповедника Лидия Токарева, на выставке представлены 40 графических работ, выполненных в техниках литографии, линогравюры, офорта, печатные иллюстрации и две печатные доски.

В экспозицию вошли работы Георгия и Натальи Поплавских, Арлена Кашкуревича, Елены Лось, Николая Байрачного и Владимира Провидохина. Это талантливые белорусские иллюстраторы, многократные участники и призёры Всесоюзных конкурсов книжной графики.

Отметим, Арлен Кашкуревич - народный художник Беларуси, заслуженный деятель искусств БССР, профессор. Художни проиллюстрировал много книг известных белорусских писателей: «Три поэмы» Янки Купалы (1962 г.), «Сердце на ладони» Ивана Шамякина (1964 г.), «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича (1983 г.) и др. Однако самыми значительными в творческом отношении стали серии иллюстраций к поэме Николая Гусовского «Песня про зубра» (1973 г.) и трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» (1975 г.).

Георгий Поплавский - академик Национальной Академии наук Беларуси (1995), академик Академии художеств СССР (1991), Российской Академии художеств (1991), заслуженный деятель искусств БССР (1977), народный художник Беларуси (1997). Он работает в различных техниках станковой и книжной графики. Им оформлены произведения: Я. Купалы, Я. Коласа, А. Кулешова, В. Короткевича, В. Быкова, А. Адамовича, классиков мировой литературы. Одной из самых известных работ стала серия офортов к поэме Якуба Коласа «Новая земля» (1968 г.). На Международной выставке графики и книжного искусства в Лейпциге в 1969 г. книга была отмечена Дипломом «Schonste Buch» (Наикрасивейшая книга мира). Дипломом 1-й степени ХХI Всесоюзного конкурса «Искусство книги» были отмечены иллюстрации к поэме Янки Купалы «Она и я».

Наталья Поплавская — художник, график, автор многочисленных иллюстраций к белорусским сказкам и сказкам народов мира. На выставке представлена серия линогравюр к роману Ивана Мележа «Люди на болоте».

Елена Лось известна своими литографиями, линогравюрами, а также цветными иллюстрациями к белорусским народным сказкам. Художник создала ряд иллюстраций по мотивам «Слова о полку Игореве» (1986 г.). Известна она также как иллюстратор детской книги. Художница иллюстрировала очень популярные в советское время книги: «Конёк-горбунок» Петра Ершова; «Денискины рассказы» Виктора Драгунского и др.

Художник Владимир Провидохин тяготеет к интеллектуальной графике. Значительная часть произведений — претворённый воображением субъективный пластический отклик на произведения Фёдора Тютчева, Германа Гессе, Леона де Грейффа, Велимира Хлебникова и других.

Представленная на выставке серия офортов к роману Н. В. Гоголя «Мёртвые души» принадлежит Николаю Байрачному.