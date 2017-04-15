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Общество

В Псковской области сформирован новый состав Общественной наблюдательной комиссии

В Псковской области сформировали новый Общественной наблюдательной комиссии региона, члены которой наделены правом беспрепятственно входить в любые изоляторы временного содержания, СИЗО и исправительные колонии без разрешения начальника.

Как рассказал Псковскому агентству информации руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов, в новый состав комиссии вошли 6 человек: «2-х кандидатов предложила наша организация -Тенгиза Адамия и Артема Максимова. В прошлом году они прошли специальные курсы обучения, а главное имеют большое желание работать. Вместе с ними в ОНК включены Николай Егоров, Григорий Матвеев, Игорь Романов и Николай Червяков, который избран председателем комиссии».

Мандаты новым членам комиссии вручил секретарь общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. На церемонии со словами напутствия от имени прежнего состава комиссии выступил её экс-председатель, бывший омбудсмен Виктор Иванов. В церемонии вручения мандатов приняли участие представители УФСИН и администрации региона.

Напомним, согласно президентскому закону №76 от 10 июня 2008 года посещения членами общественных наблюдательных комиссий исправительных учрежений с правом видеофиксации носит уведомительный характер.

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