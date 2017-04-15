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Общество

За минувшие сутки в Псковской области сотрудники МЧС 5 раз выезжали на вызовы из-за подозрительных предметов

За минувшие сутки, 14 апреля, сотрудники МЧС в Псковской области 5 раз выезжали для проверки сообщений о подозрительных предметах: 4 раза в Пскове и 1 – в Пушкинских Горах.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в Пскове бдительные граждане вызывали сотрудников на улицы Бастионная, Свердлова, Горького и Западная. В Пушкинских Горах подозрительный предмет обнаружили на улице Ленина.

Во всех случаях опасных предметов обнаружено не было.

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