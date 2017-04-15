Расписание занятости Ледового дворца Пскова с 17 по 23 апреля
ГАУ «Дирекция спортивных сооружений» опубликовала расписание занятости псковского «Ледового дворца» на предстоящую неделю.
17 апреля, понедельник
06:00-07:00 –тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»
07:15-08:15 –тренировка ХК «Евро-Керамика»/ ХК «Барсы»
08:30-09:30 –секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
09:45-10:45 –секция фигурн. кат. СОГ-2( Робина М.М.)
11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1, СОГ-1(Робина М.М., Цветкова О.Д.)
12:30-13:30 –индивид.занятия с тренером
13:45-14:30 –секция фигурн. кат. НП-2, НП-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
14:30-15:30 –секция фигурн. кат. ТГ1/2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
15:15-16:15 –секция фигурн.кат. ТГ-2 (Хрипкова А.А.)
16:30-17:30 –секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:30-18:30 –секция хокке ТГ-3 ( Автомов Л.С.)
18:45-20:00 –секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
20:15-21:15 –тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 — тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 –тренировка ХК «Ганза»
00:00-01:00 –тренировка ХК «Гвардия»
18 апреля, вторник
06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 –технический перерыв
08:45-09:45 –секция хоккея НП1/1 (Пузанов О.В.)
10:00-11:00– секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:00-13:00 – секция фигурн.катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
14:30-15:30 – секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов Л.С., Пузанов О.В.)
15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
17:15-18:15 – секция фигурн.кат.ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М)
Первенство Северо-Запада России по хоккею
18:30-20:00 – «ВДВ-Купол» Псков – «Газпромтрансгаз» Ухта
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
Чемпионат области по хоккею
21:30-22:30 – «Сталь»-«Гвардия»
22:30-22:45 – награждение победителей и призеров Первенства Псковской области по хоккею среди команд 3 дивизиона
23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»
19 апреля, среда
06:30:07:30 – тренировка ХК «ВДВ»
07:45-08:45 – технический перерыв
09:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
10:15-11:00 – секция фигурн.кат. ТГ1/1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
11:00-12:15– секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)
12:30-13:30 – аренда льда
13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Хрипкова А.А.)
14:30-15:30 – секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)
15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:00-18:15 - секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
Первенство Северо-Запада России по хоккею
18:30-20:00 – «Газпромтрансгаз» Ухта – «ВДВ-Купол» Псков
20:15-21:15 – тренировка ХК «Барсы»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Медведи»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Родина»
00:00-01:10 – тренировка ХК «Сталь»
20 апреля, четверг
06:30-07:30 тренировка ХК «Евро-Керамика»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1(Пузанов О.В.)
10:15-11:15 – секция фигурн.кат ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2(Автомов Л.С.,Виолентий Д.О.)
12:45-13:45 – аренда льда
14:00-14:45 – секция фигурн.катания НП-2 (Хрипкова А.А.)
14:45-15:30 – секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н. )
17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
18:45-20:00 – секция фигурн. ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»
21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:10 – тренировка ХК «Гвардия»
21 апреля, пятница
06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-10:00 – секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова А.А.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
11:30-12:30 – секция фигурн.кат.СОГ-1, СОГ-2 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)
12:45-13:45 – индивидуальные занятия с тренером
14:00-15:00 – секция фигурн.кат. НП-1, НП-2 (Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)
15:00-15:45 – секция фигурн.кат. ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
16:00-17:00 — секция хоккея ТГ-3+ вратари (Автомов Л.С. Пузанов О.В.)
17:15-18:45 — секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:00-20:00 — секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 — тренировка ХК «Звезда»
22 апреля, суббота
06:45-07:45 – тренировка ХК «Дружина»
08:00-09:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)
09:00-09:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 ( Автомов Л.С.,Виолентий Д.О.)
10:00-18:00 – открытое первенство Псковской области по фигурному катанию на коньках «Юные звезды 2017г.» (младший возраст)
Чемпионат области по хоккею
18:15-19:15 – «Экспресс» — «Евро-Керамика»
19:30-20:30 – «Медведи» — «ВДВ-Купол»
20:45-21:45 – «Родина» — «Псков»
21:45-22:00 – награждение победителей и призеров Первенства Псковской области по хоккею среди команд 1 дивизиона
22:15-23:45 – массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1часа)
23 апреля, воскресенье
07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
08:15-09:45 – секция фигурн.кат ТГ1/2 (Хрипкова А.А.)
10:00-11:30 – секция фигурн.кат. НП-3, НП-1 (Робина М.М., Цветкова О.Д.)
11:45-13:00 – секция фигурн.кат. ТГ1/2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)
13:15-14:30 – секция хоккея ТГ-3(Автомов Л.С.)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 — массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – 1 и 2 дивизионы ( переходной матч)
20:15-21:15 – 2 и 3 дивизионы ( переходной матч)
21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-23:45 - тренировка ХК «Ганза»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Сталь»