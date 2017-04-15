Расписание занятости Ледового дворца Пскова с 17 по 23 апреля

17:22, 15 апреля 2017, ПАИ

ГАУ «Дирекция спортивных сооружений» опубликовала расписание занятости псковского «Ледового дворца» на предстоящую неделю.

17 апреля, понедельник

06:00-07:00 –тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»

07:15-08:15 –тренировка ХК «Евро-Керамика»/ ХК «Барсы»

08:30-09:30 –секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

09:45-10:45 –секция фигурн. кат. СОГ-2( Робина М.М.)

11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-1, СОГ-1(Робина М.М., Цветкова О.Д.)

12:30-13:30 –индивид.занятия с тренером

13:45-14:30 –секция фигурн. кат. НП-2, НП-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

14:30-15:30 –секция фигурн. кат. ТГ1/2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

15:15-16:15 –секция фигурн.кат. ТГ-2 (Хрипкова А.А.)

16:30-17:30 –секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

17:30-18:30 –секция хокке ТГ-3 ( Автомов Л.С.)

18:45-20:00 –секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 –тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 — тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45 –тренировка ХК «Ганза»

00:00-01:00 –тренировка ХК «Гвардия»

18 апреля, вторник

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 –технический перерыв

08:45-09:45 –секция хоккея НП1/1 (Пузанов О.В.)

10:00-11:00– секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)

11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:00-13:00 – секция фигурн.катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

14:30-15:30 – секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов Л.С., Пузанов О.В.)

15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

17:15-18:15 – секция фигурн.кат.ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М)

Первенство Северо-Запада России по хоккею

18:30-20:00 – «ВДВ-Купол» Псков – «Газпромтрансгаз» Ухта

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

Чемпионат области по хоккею

21:30-22:30 – «Сталь»-«Гвардия»

22:30-22:45 – награждение победителей и призеров Первенства Псковской области по хоккею среди команд 3 дивизиона

23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»

19 апреля, среда

06:30:07:30 – тренировка ХК «ВДВ»

07:45-08:45 – технический перерыв

09:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)

10:15-11:00 – секция фигурн.кат. ТГ1/1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

11:00-12:15– секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)

12:30-13:30 – аренда льда

13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:30-15:30 – секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)

15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

17:00-18:15 - секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

Первенство Северо-Запада России по хоккею

18:30-20:00 – «Газпромтрансгаз» Ухта – «ВДВ-Купол» Псков

20:15-21:15 – тренировка ХК «Барсы»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Медведи»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Родина»

00:00-01:10 – тренировка ХК «Сталь»

20 апреля, четверг

06:30-07:30 тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1(Пузанов О.В.)

10:15-11:15 – секция фигурн.кат ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2(Автомов Л.С.,Виолентий Д.О.)

12:45-13:45 – аренда льда

14:00-14:45 – секция фигурн.катания НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:45-15:30 – секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н. )

17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

18:45-20:00 – секция фигурн. ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»

21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:10 – тренировка ХК «Гвардия»

21 апреля, пятница

06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция фигурн.кат. ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова А.А.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:30-12:30 – секция фигурн.кат.СОГ-1, СОГ-2 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)

12:45-13:45 – индивидуальные занятия с тренером

14:00-15:00 – секция фигурн.кат. НП-1, НП-2 (Цветкова О.Д., Хрипкова А.А.)

15:00-15:45 – секция фигурн.кат. ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

16:00-17:00 — секция хоккея ТГ-3+ вратари (Автомов Л.С. Пузанов О.В.)

17:15-18:45 — секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 — секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-01:00 — тренировка ХК «Звезда»

22 апреля, суббота

06:45-07:45 – тренировка ХК «Дружина»

08:00-09:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

09:00-09:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 ( Автомов Л.С.,Виолентий Д.О.)

10:00-18:00 – открытое первенство Псковской области по фигурному катанию на коньках «Юные звезды 2017г.» (младший возраст)

Чемпионат области по хоккею

18:15-19:15 – «Экспресс» — «Евро-Керамика»

19:30-20:30 – «Медведи» — «ВДВ-Купол»

20:45-21:45 – «Родина» — «Псков»

21:45-22:00 – награждение победителей и призеров Первенства Псковской области по хоккею среди команд 1 дивизиона

22:15-23:45 – массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1часа)

23 апреля, воскресенье

07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

08:15-09:45 – секция фигурн.кат ТГ1/2 (Хрипкова А.А.)

10:00-11:30 – секция фигурн.кат. НП-3, НП-1 (Робина М.М., Цветкова О.Д.)

11:45-13:00 – секция фигурн.кат. ТГ1/2, ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

13:15-14:30 – секция хоккея ТГ-3(Автомов Л.С.)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 — массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – 1 и 2 дивизионы ( переходной матч)

20:15-21:15 – 2 и 3 дивизионы ( переходной матч)

21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

22:45-23:45 - тренировка ХК «Ганза»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Сталь»