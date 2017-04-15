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Общество

12-летний школьник из США нашёл в зелёном чае вещества для борьбы с раком

12-летний семиклассник из Джоржии (США) Стивен Литт в ходе работы над проектом для школьной научной выставки нашёл в зелёном чае вещества, которые борются с раком.

Как сообщает Life.ru, школьник обнаружил, что антиоксиданты, которые содержатся в зелёном чае, пагубно влияют на раковые клетки червей. Это открытие позволило ему получить главный приз выставки и привлечь внимание учёных из университета Тафтса.

Сообщается, что школьник заказал всё необходимое для опытов в интернете и построил дома мини-лабораторию. В это ему помогал отец-химик, так как мальчик не мог работать в одиночку с химикатами.

Стивен разделил подопытных червей на четыре группы, чтобы подтвердить гипотезу о том, что полифенол может устранить образование опухолей у особей, отравленных канцерогенами. В ходе эксперимента гипотеза подтвердилась. 

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