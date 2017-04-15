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В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси

Сегодня, 15 апреля, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области задержан псковича, подозреваемого в угоне такси.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отдела Росгвардии, в 12:05 находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной получил ориентировку об угоне автомашины и начал поиск преступника.

Через 10 минут автомобиль был остановлен на Рижском проспекте, а его водитель задержан.

По предварительным данным, угонщик - 26-летний мужчина - находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства, подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

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