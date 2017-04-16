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Общество

«Мисс Россия-2017» стала модель из Свердловской области

21-летняя модель Полина Попова из Свердловской области стала обладательницей титула «Мисс Россия-2017». Звание первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс - Альбина Ахтямова из Башкирии, пишут федеральные СМИ.

Фото из Инстаграма Полины Поповой (https://www.instagram.com/miss_polina_popova/)

Конкурс состоялся 15 апреля на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village в Москве. За корону боролись  50 девушек. Они демонстрировали красоту фигуры, лица, а также отвечали на вопросы жюри в интеллектуальном конкурсе.

Корону Полине Поповой передала «Мисс Россия – 2016» Яна Добровольская. Также девушка  получила право представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Кроме того, победительнице вручили три миллиона рублей, золотое колье с бриллиантами и автомобиль.

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