«Мисс Россия-2017» стала модель из Свердловской области

09:17, 16 апреля 2017, ПАИ

21-летняя модель Полина Попова из Свердловской области стала обладательницей титула «Мисс Россия-2017». Звание первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс - Альбина Ахтямова из Башкирии, пишут федеральные СМИ.

Конкурс состоялся 15 апреля на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village в Москве. За корону боролись 50 девушек. Они демонстрировали красоту фигуры, лица, а также отвечали на вопросы жюри в интеллектуальном конкурсе.

Корону Полине Поповой передала «Мисс Россия – 2016» Яна Добровольская. Также девушка получила право представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Кроме того, победительнице вручили три миллиона рублей, золотое колье с бриллиантами и автомобиль.