Ночью в Островском районе горела квартира, в Великих Луках – автомобиль

09:36, 16 апреля 2017, ПАИ

Минувшей ночью в Псковской области зафиксировали два пожара. Один из них случился около 1:05 в деревне Рубилово Островского района. Там горела квартира в одном из домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На место происшествия выезжали пять огнеборцев, были задействованы две единицы техники.

Примерно в 4:00 в городе Великие Луки на улице Гражданской загорелся автомобиль. На тушение огня были направлены шесть пожарных. Привлекались две единицы техники.

Информация о пострадавших уточняется.