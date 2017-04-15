Пешеход попал под колёса грузовика на трассе в Невельском районе

09:42, 16 апреля 2017, ПАИ

16 апреля около 0:10 в Невельском районе на 511-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург – Невель» пешеход попал под колёса грузового автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. К месту аварии были направлены три специалиста МЧС, привлекалась одна единица техники.

Ещё одно ДТП произошло 15 апреля около 20:55 в Пскове на Крестовском шоссе. Там столкнулись два автомобиля. На место происшествия выезжали 4 сотрудника МЧС, была задействована одна единица техники.

Информация о пострадавших в этих авариях уточняется.