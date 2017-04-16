С Пасхальным посланием обратился к верующим митрополит Псковский и Порховский

10:11, 16 апреля 2017, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский обратился к верующим с Пасхальным посланием. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, в послании сказано:

«Возлюбленные мои во Христе отцы, братья и сестры, дорогие иноки и инокини святых наших монастырей, учащие и учащиеся Псковского Духовного Училища, Свято-Тихоновской Православной Гимназии и приходских воскресных школ! Сегодня снова приветствую всех вас с Великим всемирным, радостным праздником Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, с днем Пасхи Господней! Христос Воскресе!

Ныне когда «небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый, когда вся исполнишася благодатного Света, когда вся тварь радуется о восстании Христовом», Святая Церковь наша и нас с вами призывает к святой христианской и спасительной радости.

Если все народы земли торжественно празднуют свою победу над врагами и завоевателями, победоносно отмечают день свободы и независимости, то христианский мир, порабощенный некогда диаволом, празднует ныне победу Христа над ним, над грехом и смертью. Ибо Он, наш Спаситель, Своею смертию, а ныне Своим Воскресением разрушил адские силы и открыл путь человеку к воскресению и жизни вечной. И сегодня мы празднуем «смерти умерщвление, иного жития, во Христе, начало».

Первое свидетельство о Воскресении Христовом мы узнаем из Святого Евангелия, которое говорит нам, что ангел Господень, сидящий прямо у гроба Христа, благовестил святой Марии Магдалине, пришедшей рано утром ко Гробу Господа, вещая ей: «Христос воскрес, иди, посмотри на место, где лежало тело Его. Нет Его здесь! Иди, скажи об этом ученикам Его, Христос ожидает их в Галилеи, и там Его они увидят». Потом Иисус Христос явился самой Марии Магдалине и святым женам-мироносицам, приветствуя их словом «радуйтесь»! Со словами радости воскресший Спаситель приветствовал и Своих учеников и апостолов, утешая и ободряя их после ужасных переживаний на Голгофе. С тех пор и по ныне это ободряющее слово воскресшего Христа о мире и радости трепетно, благодатно звучит во всем мире. Эти два слова Спасителя наполняют душу и сердце каждого верующего человека, где бы он ни был. Во всех обстоятельствах жизни: в горести, в муках, болезнях, страданиях, он всегда слышит слово Господне «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех!»

И теперь наш воскресший Спаситель вещает каждому из нас: «Что смущаетесь, и для чего входят противоречивые мысли в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои с язвами после крестных страданий Моих. Это Я есть. Прикоснитесь ко Мне и ранам Моим», и Я исцелю раны вашего сердца. Так уверял Христос Своих учеников в Своем воскресении. Так Он уверяет и нас, маловерных, в Своем и нашем воскресении. И не только Он уверяет нас об этом величайшем чуде. Об этом не умолкает голос нашей Матери святой Православной Церкви через своих проповедников. Через своих священномученников, пустынных подвижников, страдальцев за веру в Сына Божия. Через исповедников, святителей Божиих, свидетелей Правды Божией, удостоившихся духовного озарения и благодати Божией, таких как святитель Григорий Палама. Исполненный сам Фаворского нетварного небесного света, он и других приобщил к Нему.

Подвижники Афонской Горы и наши отечественные преподобные Сергий Радонежский, Александр Свирский, Серафим Саровский, святитель Тихон Задонский, осиянные небесным Божиим светом, уверяли и уверяют нас с вами в истинности воскресения Христа Жизнодавца. Они говорят всем нам: «Нет причины унывать, Христос воскресе, радость моя». Спаситель мира, воскресший из мертвых, сказал эммаусским спутникам: «Вот то, о чем Я говорил вам, когда был с вами, так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Но эта победная радостная весть должна была коснуться не только святых апостолов и святых жен-мироносиц, об этом всемирном событии должны были узнать все народы земли, потому что искупление от смерти, от диавола, освобождение от уз греха и проклятия было совершено Спасителем нашим для всех людей и всех народов земли. Поэтому с проповедью Евангелия о спасении и жизни вечной Господь посылает Своих апостолов во все концы вселенной: «Идите в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари, всему человеческому роду, иже веру имет и крестится, спасен будет, а отвергающийся веры, осужден будет».

Святые апостолы, благовестники Христовы, разошлись по всему миру. Свою проповедь они сопровождали великими чудесами Божиими. Таким образом последователи Христовы умножались, истинная вера распространялась. Церковь Христова укреплялась на твердом основании веры в воскресшего Господа.

Апостол Иоанн Богослов говорит: «Сия есть победа, победившая мир – вера наша в воскресшего Господа». А апостол Павел добавляет к этому: «Если бы Христос не воскрес, то пуста была бы проповедь наша, не имела бы успеха тогда и вера наша». Вот почему в основании святой веры православной лежит воскресение Христа как краеугольный камень, на котором зиждется все учение и сама жизнь Православной Церкви. Вот почему об этом величайшем, беспримернейшем в истории человечества, чудесном событии воскресения Христова, со времен святых апостолов и по сей день, вещает всему миру святая наша Православная Церковь: Христос Воскресе!

Возлюбленные мои о Господе отцы, братья и сестры ! Сказано, что Христос воскрес, победив человеческую неправду и саму смерть, на которую осудила Его эта неправда. Истина восторжествовала над ложью, жизнь одержала победу над смертью. Так утверждает Слово Божие, так говорит святая наша Церковь Христова через свое спасительное учение, которое выражается в словах пасхального песнопения «Снизсшел еси в преисподняя земли, и сокрушил еси оковы вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен, как от кита Иона, воскресл еси от гроба» (канон Пасхи 6-я песнь). Но что бы снова веселиться и радоваться вечно со Христом нам необходимо сораспяться Христу. Победить с помощью благодати Божией самих себя, избавиться от гнева, озлобления, осуждения, победить все противное Богу: пьянство, наркоманию, блудодеяние, беснование, пагубные увеселения и все то, что грязнит наше тело и душу. Теперь сатана силится со всех сторон разными способами и методами пленить человека с самого раннего его возраста, увести его от Бога, оторвать его от Церкви от веры, увлечь его рекламой на пустые и мерзкие дела.

И блажен человек, который верует в Бога, который молитвой, страхом Божиим ограждает себя от этой опасной, грязной, ядовитой, скверной всемирной паутины. И только тот, кто побеждает грех, тот, кто противостоит греху, может сказать: «Смерти празднуем умерщвление, иного жития вечного начала, где не будет ни слез, ни воздыханий и мы узрим в неприступном свете воскресение Христа блистающася, радуйтеся рекуще: Христос бо воста - веселие вечное».

Желаю всем вам вечного, небесного веселия со святыми апостолами, со всеми святыми под покровом нашей Царицы небесной Пречистой Девы Марии с Ее Предвечным Сыном, воскресшим из мертвых, Господом и Спасителем нашим, Которому хвала и честь во веки веков!

«О, Пасха велия и священнейшая, Христе, о Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего, и славить Тебя и всех Твоих на небесах во веки веков!».