Псковские «Барсы» выиграли Первенство области по хоккею во втором дивизионе

10:43, 16 апреля 2017, ПАИ

Команда Пскова «Барсы» выиграла Первенство области по хоккею во втором дивизионе.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, финальный матч за первое место в турнире состоялся 15 апреля в Ледовом дворце Пскова. На лёд вышли «Барсы» и команда «Аванта-Остров». За псковскую сборную играли заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков, директор спортивного комплекса Владимир Шмелев, три тренера. Матч закончился со счётом 5:3 в пользу «Барсов».

После встречи состоялась церемония награждения по итогам всего турнира. Приз за первое место получила команда «Барсы», за второе – «Аванта-Остров», за третье – «Звезда», также представлявшая Псков.