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Псковские «Барсы» выиграли Первенство области по хоккею во втором дивизионе

Команда Пскова «Барсы» выиграла Первенство области по хоккею во втором дивизионе.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, финальный матч за первое место в турнире состоялся 15 апреля в Ледовом дворце Пскова. На лёд вышли «Барсы» и команда «Аванта-Остров». За псковскую сборную играли заместитель губернатора  – руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков, директор спортивного комплекса Владимир Шмелев, три тренера.  Матч закончился со счётом 5:3 в пользу «Барсов».

После встречи состоялась церемония награждения по итогам всего турнира. Приз за первое место получила команда «Барсы», за второе – «Аванта-Остров», за третье – «Звезда», также представлявшая Псков.

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