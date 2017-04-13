Будущие иллюстраторы приедут на художественную практику в «Михайловское»

11:10, 16 апреля 2017, ПАИ

На традиционную художественную практику в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» ждут будущих иллюстраторов — студентов-графиков Государственного московского университета печати, учеников народного художника России Бориса Диодорова. Вместе со студентами в музей прибудут их преподаватели — руководители практики и выпускники вуза прошлых лет, — всего 16 человек, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В дни практики — с 18 по 28 апреля — московские художники будут работать на пленэрах и в интерьерах музеев-усадеб, смонтируют и откроют традиционную выставку «Дорога к Пушкину — 2016» по итогам прошлогоднего подобного же визита.

Лидия Токарева напомнила, что некоторые работы студентов, а сейчас уже выпускников Московского университета печати, находятся в фондах музея, представляют псковские пушкинские места на передвижных выставках по России и за рубежом. «В первую очередь, это цветные аквалитографии — произведения редкого, трудоёмкого и дорогостоящего вида графики, печатающейся с каменных пластин», - отметила Лидия Токарева. Экспозицию такой печатной графики — «Посвящается книге» — из собрания «Михайловского» сейчас, например, можно увидеть в Псковской областной научной библиотеке.