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Культура

Будущие иллюстраторы приедут на художественную практику в «Михайловское»

На традиционную художественную практику в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» ждут будущих иллюстраторов — студентов-графиков Государственного московского университета печати, учеников народного художника России Бориса Диодорова. Вместе со студентами в музей прибудут их преподаватели — руководители практики и выпускники вуза прошлых лет, — всего 16 человек, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В дни практики — с 18 по 28 апреля — московские художники будут работать на пленэрах и в интерьерах музеев-усадеб, смонтируют и откроют  традиционную выставку «Дорога к Пушкину — 2016» по итогам прошлогоднего подобного же визита.

Лидия Токарева напомнила, что некоторые работы студентов, а сейчас уже выпускников Московского университета печати, находятся в фондах музея, представляют псковские пушкинские места на передвижных выставках  по России и за рубежом. «В первую очередь, это цветные аквалитографии — произведения редкого, трудоёмкого и дорогостоящего вида графики, печатающейся с каменных пластин», - отметила Лидия Токарева. Экспозицию такой печатной графики — «Посвящается книге»  — из собрания «Михайловского» сейчас, например,  можно увидеть в Псковской областной научной библиотеке.

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