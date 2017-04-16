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Общество

Более 19 тысяч человек приняли участие в пасхальных богослужениях в Псковской области

В ночь с 15 на 16 апреля пасхальные богослужения прошли в 117 храмах  на территории 69 населённых пунктов Псковской области. В них приняли участие более 19 тысяч человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний были задействованы около 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и народных дружин.

«Благодаря организованному несению службы сотрудниками органов внутренних дел праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка», - подчеркнули в пресс-службе УМВД.

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