Проект зоны охраны, включающий территорию Псковской облбольницы, внесён в региональный парламент

11:39, 16 апреля 2017, ПАИ

Пакет документов об утверждении границ объединённой зоны охраны, включающей четыре объекта культурного наследия Пскова, поступил на рассмотрение в областное Собрание.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, речь идёт о значительном по площади участке, включающем территорию Псковской областной клинической больницы и прилегающую местность: под государственную охрану взят главный корпус земской больницы, построенный в 1780 году, памятник федерального значения «Церковь Климента Папы Римского» XV века, объект культурного наследия регионального значения «Биржа и контора Торгового дома «Зиновьев и Ко», расположенный на улице Красноармейской, и находящийся рядом памятник регионального значения «Завод лесопильный Д. В. Зиновьева. Главный производственный корпус».

Представленные документы содержат описание и схему границ объединенной зоны охраны, а также особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в охранной зоне, зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также зоне охраняемого природного ландшафта.

Разработка проекта зон охраны осуществлялась на внебюджетные средства. Документ обсуждался на Научно-методическом и экспертном совете при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. На проект получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. На основании этого заключения и был разработан проект постановления об утверждении границ вышеназванных объектов.

Документ, регулирующий порядок застройки и хозяйственной деятельности, а также устанавливающий особые режимы использования земель в зоне охраны, пройдёт юридическую и антикоррупционную экспертизу в правовом управлении Собрания, затем состоится обсуждение документа на профильном комитете, после чего проект постановления будет включён в повестку сессии и рассмотрен на пленарном заседании регионального парламента.

Напомним, что согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон утверждаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации. К полномочиям областного Собрания депутатов относится также утверждение аналогичных документов в отношении объектов культурного наследия регионального значения.