Епископ Великолукский и Невельский: Окончились дни, часы страданий, недоумений, скорби и слёз

12:40, 16 апреля 2017, ПАИ

Епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил православных с праздником Воскресения Христова. «Он воскрес! Окончились дни, часы страданий, недоумений, скорби и слёз. Наступила радость полная, совершенная - радость о Господе Воскресшем, согласно пророчествам и предречению о том Самого Иисуса Христа. И эта радость стала верой множества миллионов человеческих сердец», - сказал епископ в своём Пасхальном послании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской Епархии.

«Радость Воскресения Христова дошла и до нас, и с чувством духовного восторга мы празднуем её сегодня, - отметил епископ. - Ведь мы знаем, что истина этого события утверждена многократными явлениями Воскресшего Господа и беседами с Ним Его учеников. Эта Истина, дорогая нашему сердцу, закреплена тысячами святых Божиих людей, которые во имя Воскресшего Господа, с верой в Него, совершали во все прошедшие века бессмертные подвиги и прославили свои имена вечной славой».

Он напомнил, что один древнегреческий языческий писатель сравнил земную жизнь человека с темницей, в которой тот переживает только горе, страдания, слёзы. «Мы знаем теперь другое. Мы счастливы, веруя в то, что наша земная жизнь - преддверие жизни вечной, предместье небесного града Иерусалима. Мы знаем, что земная жизнь - не темница, а начало того вечного счастья, ради которого Сын Божий сходил на землю и за которое Он пострадал на земле. Земная жизнь - это благословенное Господом поле, на котором растет для Царства Небесного пшеница, созревающая здесь для житницы небесной, для вечного Небесного Царства. Воскресение Христово - это свидетельство того, что Господь, сказавший накануне Своего вознесения: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.28-20), воистину пребывает в Святой Церкви и в каждом из нас, наполняя наше сердце, прославляющих Его Воскресение, чувством такой радости, которую не отобразить немощными человеческими словами. Наша земная Пасха, которую мы празднуем, - отображение Пасхи вечной, какую будут праздновать у Господа Его верные дети, вечно прославляя своего Сладчайшего Господа», - сказал глава Великолукской епархии.

«Зову всех вас, дорогие, всегда благодарить Воскресшего Господа - и в радостях земных, и в здоровье, и в благополучии, ибо Он - источник всех благ и всего земного счастья. Горячо вам желаю, чтобы наш Спаситель сподобил всех нас, прославляющих здесь, на земле, Святую Пасху, праздновать вечную Пасху в жизни будущего века», - заключил епископ Сергий.