20-летнего уроженца Пыталово продолжает искать полиция

15:45, 16 апреля 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск 20-летнего уроженца Пыталово Сергея Фёдорова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодой человек - учащийся одного из псковских колледжей. 4 октября 2016 года он ушёл с места учёбы. До настоящего времени местонахождение Сергея Фёдорова не установлено.

На вид пропавшему 19 лет, рост - 175-180 сантиметров, телосложение - среднее, лицо - овальное, волосы - тёмные, глаза - светлые, нос - прямой.

Молодой человек был оде в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Олеговича Фёдорова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.