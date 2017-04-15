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20-летнего уроженца Пыталово продолжает искать полиция

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск 20-летнего уроженца Пыталово Сергея Фёдорова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодой человек - учащийся одного из псковских  колледжей.  4 октября 2016 года он ушёл с места учёбы. До настоящего времени местонахождение  Сергея Фёдорова не установлено.

На вид пропавшему 19 лет, рост  - 175-180 сантиметров, телосложение - среднее, лицо - овальное, волосы - тёмные,  глаза - светлые,  нос - прямой.

Молодой человек был оде в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка  чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Олеговича Фёдорова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53,  921-215-08-89 или 02.

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