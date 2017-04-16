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Общество

Задабривать Водяного советует рыболовам 16 апреля народный календарь

Сегодня, 16 апреля, по народному календарю наступит Никита Водопол. Как пишет сalend.ru, этот день получил свое название в честь игумена обители Мидикийской Никиты Исповедника,  жившего в VIII-IX веках.

Считается, что с Никиты начинается бурное таяние снега.  Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам, поскольку грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива.

Люди верили, что в этот день просыпается от зимней спячки Водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали  хлебом,  кашей или куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — «пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине». Особенно старались рыболовы: они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле. Самые суеверные из них готовили водяному подарок:  за три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты — и топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов было, если водяной отказывался принимать подарок.

Была и еще одна примета: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым.

Именины сегодня празднуют Никиты.

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