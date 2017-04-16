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Общество

Три тысячи куличей доставлены российским военным в Сирию

По случаю Пасхи на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии доставили из Москвы три тысячи  куличей, которые освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

Глава управления по работе с верующими военнослужащими ВС РФ Александр Суровцев отметил, что куличи – это подарок от всех верующих, которые болеют за российских воинов. «Когда они узнавали, куда мы везем куличи, то передавали военным приветы и наилучшие пожелания», - рассказал он.

Куличи передадут не только военным, которые находятся на авиабазе. Их получат и те, кто в настоящее время направлен на задания.

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