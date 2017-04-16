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Общество

Вылов судака и леща будет запрещён в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах с 25 апреля

С 25 апреля на Псковском, Тёплом и Чудском озёрах будет запрещён вылов судака и леща. Запрет будет действовать до 15 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Также на этих озёрах с 1 апреля по 15 мая запрещён лов щуки.

На остальных водных объектах Псковской области с 1 апреля по 10 мая нельзя ловить щуку, с 5 мая по 15 июня – судака, от распаления льда по 15 июля – раков.

В пресс-службе отметили, что для предотвращения нарушений, связанных с незаконным выловом во время нереста рыбы и обеспечения эффективного контроля и надзора за соблюдением Правил рыболовства предусмотрено усиление контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. В частности будет организовано  круглосуточное дежурство инспекторов рыбоохраны на путях миграции весенне-нерестующих видов рыб, намечено проведение регулярных рыбоохранных рейдов с привлечением сотрудников региональных управлений МВД РФ и внештатных общественных инспекторов.

Нарушение Правил рыболовства влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов. В особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

С более подробной информацией о весенних запретах на рыбную ловлю можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства: sztufar.ru в разделе «Правила рыболовства» или в отделе государственного надзора, контроля и рыбоохраны по телефону: 8 (812) 498-89-91.

Северо-Западное теруправление Росрыболовства призывает также сообщать о фактах браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.

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