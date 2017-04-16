Гигантскую трещину в леднике Петермана в Гренландии обнаружили специалисты NASA

17:34, 16 апреля 2017, ПАИ

Специалисты NASA обнаружили гигантскую трещину в леднике Петермана в Гренландии. Об этом сообщает газеты «Известия».

Отмечается, что рост трещины может привести к отколу части ледника и дальнейшему повышению уровня моря. Дело в том, что трещина образовалась не у кромки ледника, а в центре.

Напомним, что несколько лет назад было зафиксировано отделение от ледника Петермана крупных кусков, которые назвали «островами». Площадь одного из таких фрагментов превышала 250 квадратных метров.