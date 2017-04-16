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Общество

Божией помощи во всех начинаниях пожелали псковичам власти города

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации Пскова и себя лично глава города Иван Цецерский и глава администрации Пскова Игорь Калашников поздравили жителей с праздником Пасхи, который отмечается сегодня, 16 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в поздравлении сказано: «Праздник Святой Пасхи - самый главный христианский праздник, призывающий людей к милосердию и состраданию, любви и сопереживанию».

Градоначальники отметили, что пасхальное торжество наполнено особенной радостью и миром, верой и надеждой.

«Примите в этот день самые искренние пожелания: радости, счастья, добра и взаимопонимания, силы духа и крепкого здоровья. Пусть Божья помощь сопутствует во всех начинаниях!» - заключили Иван Цецерский и Игорь Калашников. 

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