Как выбрать и использовать огнетушитель рассказали псковичам в МЧС

16:25, 16 апреля 2017, ПАИ

«Многие из пожаров можно было бы предотвратить или ликвидировать в начальной стадии при помощи первичных средств пожаротушения», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Тамм напомнили, что для борьбы с пожаром в начальной стадии существуют различные виды ручных огнетушителей.

«Огнетушители не только позволяют в течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают возможность предотвратить стремительное распространение пламени», - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны им тушить. Кроме того, выбор огнетушителя зависит от вида строения, тех веществ и материалов, которые там присутствуют. В пожарном деле применяются различные виды огнетушителей, в том числе воздушно-пенные – для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более одного квадратного метра, за исключением установок, находящихся под напряжением; порошковые – для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт. Также используются углекислотные огнетушители для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Они применяются эффективно при объемном тушении и когда для тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (музейные экспонаты, компьютерную технику, аппаратуру радиоэлектронную, архивы и т.д.). Углекислота, попадая на горящее вещество, охлаждает и производит его тушение, испаряясь, она не оставляет следов.

Также в МЧС напомнили последовательность действий при использовании огнетушителей. Сначала необходимо сорвать пломбу и выдернуть чеку, после этого нужно направить раструб на очаг возгорания и начать тушение. При этом огнетушитель следует держать вертикально. Хранить его следует вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.

«В доме, офисе и автомобиле следует иметь огнетушители, которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму. Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, предварительно научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности», - заключили в пресс-службе ГУ МЧС.