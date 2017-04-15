24 миллиарда долларов потратили россияне во время зарубежных туров в 2016 году

15:20, 16 апреля 2017, ПАИ

В прошлом году во время зарубежных туров россияне потратили 24 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Всемирную туристскую организацию ООН (UNWTO).

При этом в 2015 году траты российских туристов были на треть больше, чем в 2016-ом. В 2014 –ом году они были ещё более значительны - 50,3 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что сокращение расходов началось именно в 2014 году, когда сокращение по сравнению с 2013-м составило 6%. Во Всемирной туристской организации это связывают со снижением курса национальной валюты и отмечают, что аналогичная тенденция имеет место в Бразилии.

Самыми щедрыми туристами в мире по итогам 2016 года оказались китайцы, которые других странах оставили 261 миллиард долларов. На втором месте по тратам стоят туристы из США с показателем в 122 миллиарда долларов. Также в топ-5 вошли отдыхающие из Германии, Великобритании и Франции.