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Общество

Один из создателей Интернета скончался в США

В США в городе Вудсайд штата Калифорния скончался один из создателей Интернета Роберт Тейлор. Ему было 85 лет, сообщают российские СМИ со ссылкой на The Los Angeles Times.

По словам сына Роберта Тейлора Курта, создатель Интернета умер в своём доме 13 апреля. У него была болезнь Паркинсона и некоторые другие заболевания.

Издание отмечает, что Роберт Тейлор был учёным и работал на Министерство обороны США. В 1960-х годах он запустил прототип сети ARPANET. Позже он работал в компании Xerox  Palo Alto Research Center (Xerox PARC), где под его руководством группа учёных создала персональный компьютер, технологию по передаче данных Ethernet и компьютерный дисплей.

Также Роберт Тейлор принимал участие в создании компьютерной мыши.

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