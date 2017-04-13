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Культура

Более 70 докладов прозвучат на семинаре по археологии и истории Пскова

С 18 по 20 апреля в Пскове пройдёт 63-е заседание археологического семинара имени академика В. В. Седова «Археология и история Пскова и псковской земли». Как сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области, открытие семинара пройдет на историческом факультете Псковского государственного университета (улица Леона Поземского, дом 6). Дальнейшая работа семинара будет проходить в лекционном зале регионального Археологического центра (улица Герцена, дом 1/1).

В программу заседания  включены более 70 докладов по археологии и истории Северо-Запада России и соседних земель. Их авторы – исследователи из научных учреждений России, Татарстана, стран Балтии и Белоруссии.

Добавим, что организаторами мероприятия выступают Институт археологии РАН, АНО «Псковский археологический центр», ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области». Семинар проходит при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

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