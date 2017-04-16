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Общество

Афганистан попросил у России помощи в подготовке армии и полиции

Афганистан обратился к России за помощью в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммеда Ашрафа Хайдари, который возглавил делегацию страны на региональных консультациях в Москве.

В частности, речь идёт о сервисном обслуживании вертолетов российского производства, которые стоят на вооружении армии Афганистана.

Как отметил Хайдари, ответа России на свою просьбу Афганистан ждёт несколько позднее.

Он также подчеркнул, что на сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере негативно сказались западные санкции. «Мы хотели бы видеть разрешение сложностей в отношениях между Россией и США и приветствуем заявления, прозвучавшие с обеих сторон по итогам встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном», - сказал Хайдари.

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