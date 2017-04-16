Мокрый снег и 6 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 17 апреля

18:22, 16 апреля 2017, ПАИ

17 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью ожидается от -1 до -6 градусов, днем - от +1 до +6. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.