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Мокрый снег и 6 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 17 апреля

17 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью ожидается от -1 до -6 градусов, днем  - от  +1 до +6. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление -  низкое.

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