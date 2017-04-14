Ракетные системы С-300 намерена закупить Сербия

17:50, 16 апреля 2017, ПАИ

Сербия намерена закупить два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт. Эту покупку страна обсуждает с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

«По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко», — сказал Александр Вучич.

При этом он заметил, что пока никаких договоренностей по этому вопросу. «Для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед», — заявил премьер-министр Сербии.