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Политика

Ракетные системы С-300 намерена закупить Сербия

Сербия намерена закупить два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт. Эту покупку страна обсуждает с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

«По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко», — сказал Александр Вучич.

При этом он заметил, что пока никаких договоренностей по этому вопросу. «Для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед», — заявил премьер-министр Сербии.

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