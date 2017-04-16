Десантники из России и Сербии отправятся на учения в Белоруссию

18:07, 16 апреля 2017, ПАИ

Военные эксперты России, Беларуси и Сербии согласовали тему и цели планируемого совместного белорусско-российско-сербского учения «Славянское братство-2017».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в ходе дискуссий между представителями стран были подтверждены прежние договоренности о сроках и продолжительности учения, а также уточнены места практических действий привлекаемых подразделений.

Совместное учение планируется провести на территории Белоруссиию Оно пройдёт в Брестской области на полигоне «Брестский» отдельной десантно-штурмовой бригады, а также на одном из участков реки Мухавец.

Прибытие воинских контингентов для проведения мероприятий планируется к 5 июня.

Участие российских военнослужащих в планируемых совместных учениях «Славянское братство-2017» регламентировано Планом международной деятельности Минобороны России.