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Общество

Первые беспилотные грузовики появятся в 2018 году

В 2018 году начнется выпуск на мировой рынок первых беспилотных грузовых автомобилей.  Выход новинки анонсировала пресс-служба китайского автопроизводителя FAW, пишут российские СМИ.

Предполагается, что новые грузовики будут автоматически распознавать препятствия, соблюдать скоростной режим и прокладывать маршрут. Тестирование таких автомобилей уже началось.

В FAW добавили, что для обслуживания беспилотных грузовых автомобилей будет разработана партнерская сеть. В перспективе она заработает по всему миру.

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