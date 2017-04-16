Первые беспилотные грузовики появятся в 2018 году
В 2018 году начнется выпуск на мировой рынок первых беспилотных грузовых автомобилей. Выход новинки анонсировала пресс-служба китайского автопроизводителя FAW, пишут российские СМИ.
Предполагается, что новые грузовики будут автоматически распознавать препятствия, соблюдать скоростной режим и прокладывать маршрут. Тестирование таких автомобилей уже началось.
В FAW добавили, что для обслуживания беспилотных грузовых автомобилей будет разработана партнерская сеть. В перспективе она заработает по всему миру.