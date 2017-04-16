Экологический диктант написали 50 псковских студентов

18:23, 16 апреля 2017, ПАИ

50 студентов написали в Пскове Экологический диктант. В Псковской области его проводила «Молодая гвардия Единой России» при содействии Псковского агротехнического колледжа, сообщает пресс-службе «МГЕР».

Руководитель регионального отделения «Молодой гвардии», депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова отметила: «Приятно, что пришедшие писать тест, делали это, прежде всего, для себя». По её словам, студенты поблагодарили за выбранный формат проверки экологических знаний, а после диктанта - вели дискуссии по различным вопросам теста.

«Каждый, кто оставил контактные данные, уже в понедельник узнает свои результаты», - отметила Лидия Драгунова.

Всероссийский экологический диктант в рамках федерального проекта «МГЕР» «ЭКОпроба – смотри в оба» состоялся 14 и 15 апреля. Участникам предлагалось ответить на 35 вопросов об окружающей среде. Проверить свои знания все желающие могут также по ссылке: http://mger2020.ru/quiz/vserossiyskiy-ekologicheskiy-diktant-online.