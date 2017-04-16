Работы псковичей могут появиться на трамваях и автобусах в Новополоцке

18:44, 16 апреля 2017, ПАИ

Лучшие работы VIII Ежегодной открытой межрегиональной экологической выставки-конкурса детского творчества «Живи, планета!» украсят трамваи и автобусы Новополоцка. На конкурс свои работы представили, в том числе, воспитанники учреждений общего и дополнительного образования из Пскова, сообщает портал БЕЛТА со ссылкой на Новополоцкий горисполком.

Также в конкурсе участвуют дети из Новополоцка, Полоцка, Витебска, Мозыря, Новозыбкова (Россия), Караганды (Казахстан) и Вентспилса (Латвия).

21 апреля в Природно-экологическом музее Полоцка откроется выставка работ конкурсантов. Победителей определят в трёх номинациях - живопись, графика, скульптура, а также в трех возрастных группах: 5-8 лет, 9 -12 лет, 13 -17 лет. Темы конкурсных работ – «Мой дом - мой город», «Редкие виды растений и (или) животных», «Сохранение природы леса», «Чистая вода».

После выставки детские работы украсят трамваи и автобусы Новополоцка. Кроме того, планируется выпустить календарь с ними.