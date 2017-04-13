Мюзикл «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов и установил новый рекорд

18:44, 16 апреля 2017, ПАИ

Мюзикл Билла Кондона «Красавица и чудовище» заработал в прокате миллиард долларов и установил новый рекорд по сборам для картин такого жанра. Как пишут российские СМИ со ссылкой на boxofficemojo.com, в мировом прокате картина получила 543 миллиона долларов, в американском - 450 миллионов. При этом бюджет фильма был 165 миллионов.

Отмечается также, что в России мюзикл заработал только 14 миллионов долларов.

«Красавица и чудовище» поставлен по диснеевскому мультфильму 1991 года. Его режиссёр Билл Кондон известен, в том числе, по двум фильмам саги «Сумерки». Одну из главных ролей в картине исполнила Эмма Уотсон, славу которой принес образ Гермионы Грейнджер из серии фильмов о Гарри Поттере.

Мировая премьера мюзикла состоялась 23 февраля.