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Культура

Мюзикл «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов и установил новый рекорд

Мюзикл Билла Кондона «Красавица и чудовище» заработал в прокате миллиард долларов и установил новый рекорд по сборам для картин такого жанра. Как пишут российские СМИ со ссылкой на  boxofficemojo.com, в мировом прокате картина получила 543 миллиона долларов, в американском -   450 миллионов. При этом бюджет фильма был  165 миллионов.

Отмечается также,  что в России мюзикл заработал только 14 миллионов долларов.

«Красавица и чудовище» поставлен по диснеевскому мультфильму 1991 года.  Его режиссёр Билл Кондон известен, в том числе, по двум фильмам саги «Сумерки». Одну из главных ролей в картине исполнила Эмма Уотсон, славу которой принес образ Гермионы Грейнджер из серии фильмов о Гарри Поттере.

Мировая премьера мюзикла  состоялась 23 февраля.

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