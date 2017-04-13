В Общественной палате предложили наказание за скандальные выходки в музеях и театрах

08:21, 17 апреля 2017, ПАИ

Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей». Об этом пишет газета «Известия».

Документ предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях. По сути, предложено распространить на светские объекты нормы закона «О защите чувств верующих», отмечает источник.

Документ появился после серии громких скандалов, когда активисты требовали закрыть выставки, запретить театральные постановки и не допустить в прокат фильмы. В концепции законопроекта, которая до конца весны будет направлена в Госдуму, говорится, что меры за оскорбление религиозных чувств верующих необходимы, но недостаточны.

«Санкции связаны с субъективной стороной деяния и, соответственно, ведут к спорам относительно того, являлось ли совершенное деяние реальным оскорблением или может быть отнесено к вполне допустимым действиям, связанным, например, с художественным творчеством», — поясняется в концепции закона.

Документ предлагает выделять на территории России социальные пространства с особым статусом — «специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».

На входе в такое пространство, а проще говоря — в музей, театр или выставочный зал — хозяева объектов могут размещать собственные правила поведения с предупреждением о санкциях. Их нарушение, согласно концепции закона, фактически приравнивается к нарушению законодательства. «Основным критерием нарушения законодательства является объективно фиксируемый факт нарушения заранее установленных требований, о наличии которых были заранее информированы все потенциальные посетители соответствующих пространств», — говорится в документе.

При этом требования, которые будут висеть на входе в театр, музей или храм, должны быть зарегистрированы уполномоченными органами и доведены до всех посетителей.

Статус социального пространства артисты, художники, сотрудники музеев и религиозные деятели должны получать по определенной процедуре. С инициативой организовать такое пространство могут выступить Общественная палата РФ, централизованные религиозные организации, национальные культурные автономии, общероссийские общественные организации и объединения, творческие союзы. После этого, согласно концепции, должна быть проведена экспертиза, органы юстиции должны дать заключение, а затем муниципальные или региональные депутаты это пространство зарегистрируют.