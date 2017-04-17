Ольховые смотрины наступили по народному календарю

08:33, 17 апреля 2017, ПАИ

17 апреля по народному календарю наступили Ольховые смотрины (Иосиф Песнопевец), пишет сalend.ru.

Иосиф Песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в IX веке на Сицилии, позже он ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством.

Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений. Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.

Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок

На Иосифа выходили смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево. Люди обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая благодаря дубильным веществам способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.